Am Mittwochmorgen wurde vom Auswahl-Gremium für die Auszeichnungen eine Mitteilung an Medien verschickt. In der standen schon drei Preisträger für den Chemie-Nobelpreis: Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov. Dabei war das Ergebnis noch nicht offiziell verkündet worden.



Erst hieß es dann: Die Preisträger stehen noch gar nicht fest. Die Mitteilung sei nur ein Versehen gewesen. Das führte erst mal zu Verwirrung. Einige Stunden später wurde aber bekannt gegeben: Diese drei Forscher bekommen den Preis tatsächlich.



Die Chemiker arbeiten im Land USA. Auf ihrer Forschung bauen Techniken auf, die unter anderem in LED-Lampen und modernen Bildschirmen genutzt werden.