Zu Tausenden haben sie sich versammelt. Sie blockierten Straßen in der Stadt Tiflis und umringten das Gebäude des Parlaments in Georgien. Das kleine Land liegt zwischen Europa und Asien. Zwei Nächte lang zeigten die Demonstranten: Wir sind nicht einverstanden mit einem Gesetzesvorschlag der Regierung.

Am Donnerstag gab die Regierung nach und sagte: Wir nehmen den Vorschlag zurück. In dem geplanten Gesetz ging es um Organisationen in Georgien, die Geld aus dem Ausland bekommen. Die Regierung wollte diese zu „ausländischen Agenten“ erklären. Die Demonstrantinnen fürchten: So könnten die Organisationen dann verboten werden. Dazu gehören zum Beispiel Medien oder Hilfsorganisationen.

Ein ähnliches Gesetz gibt es auch in Russland, das an Georgien grenzt. Die Demonstranten aber wollen nicht so regiert werden wie die Menschen in Russland. Sie möchten eher so leben wie die Menschen in der Europäischen Union, wozu auch Deutschland gehört. Das heißt: Sie wollen frei über ihr Leben bestimmen und sich nicht so viel vorschreiben lassen.