Kamera Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Kameras mit KI Gefährliche Situationen erkennen Von dpa | 15.06.2023, 13:21 Uhr

Kameras mit einer Künstlichen Intelligenz sollen in Zukunft der Polizei in der Stadt Hamburg helfen. Von Künstlicher Intelligenz (kurz: KI) ist die Rede, wenn Maschinen lernen können und ihre Fähigkeiten dadurch verbessern. So sollen die Kameras gefährliche Situationen erkennen und der Polizei Hinweise geben, bevor tatsächlich etwas Schlimmes passiert.