Immer noch mehr Zeit am Computer ist aber nicht immer harmlos. Fachleute haben herausgefunden, dass Hunderttausende Kinder und Jugendliche in Deutschland süchtig nach Computerspielen und sozialen Medien wie etwa Tiktok sind. Sie verbringen also nicht nur sehr viel Zeit damit. Sie schaffen es auch häufig nicht mehr, sich alleine loszureißen.



Die Corona-Zeiten hätten das Problem stark vergrößert, hieß es am Dienstag, als die Untersuchung dazu vorgestellt wurde. Die Fachleute forderten jetzt, schnell etwas dagegen zu tun.