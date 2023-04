Bärin eingefangen Foto: -/Provinzregierung Trentino/dpa up-down up-down Berge in Italien Gefährliche Bärin ist eingefangen Von dpa | 18.04.2023, 14:55 Uhr

Derzeit sprechen viele Menschen über eine sogenannte Problem-Bärin. Denn das Tier hat vor rund zwei Wochen einen Jogger in einem Wald im Land Italien attackiert und getötet. Damit die Bärin namens JJ4 nicht noch mehr Menschen gefährlich wird, wurde sie eingefangen. „Der Fang von JJ4 sorgt nun für mehr Ruhe und Sicherheit in dem Gebiet“, sagte ein Politiker am Dienstag.