Sicherheit im Verkehr Gefährliche Ablenkung im Auto Von dpa | 02.03.2023, 17:02 Uhr

In wenigen Sekunden kann sich im Straßenverkehr viel ändern. Aus diesem Grund ist es auch verboten, beim Fahren das Handy in die Hand zu nehmen. Ist der Mensch am Lenkrad abgelenkt, kann es gefährlich werden und sogar zu einem Unfall kommen. Doch viele Autofahrer und Autofahrerinnen machen das trotzdem.