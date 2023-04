Ein Auto mit einem lustigen Spitznamen feiert sogar Geburtstag: Ente wird es genannt und wird schon 75 Jahre alt. Der richtige Name der Ente ist eigentlich Citroën 2CV. Citroën ist die französische Autofirma, die den Wagen gebaut hat.



Warum das kleine Auto Ente genannt wird, hat wohl mit einem Märchen zu tun: „Das hässliche Entlein“. In der Geschichte geht es um eine junge Ente, die sich hässlich fühlt. Später wird aus ihr aber ein schöner Schwan.



An dieses hässliche Entlein fühlte sich ein Reporter in unserem Nachbarland Niederlande erinnert als er das Auto sah. Seine Bezeichnung wurde dann bekannt und damit auch der Name Ente in Deutschland.