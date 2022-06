An Fronleichnam wird oft mit Blumen geschmückt. Foto: Matthias Balk/dpa FOTO: Matthias Balk Feiertag Gebete, Blumen und ein freier Tag Von dpa | 12.06.2022, 15:56 Uhr

Kinder in vielen Bundesländern müssen am Donnerstag nicht zur Schule. Denn bei ihnen ist Feiertag, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Gefeiert wird Fronleichnam. Das Fest feiern Katholikinnen und Katholiken immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten. An vielen Orten werden an dem Tag Straßen mit Blumen geschmückt. Es wird gesungen und gebetet.