Viele Menschen auf der ganzen Welt schauen gerade, was in einem kleinen Ort im Bundesland Bayern passiert. Dort treffen sich von Sonntag bis Dienstag Politikerinnen und Politiker, um wichtige Themen zu besprechen. Es geht etwa um den Krieg in der Ukraine und um den Klimawandel. Das Ganze ist ein G7-Gipfeltreffen. Hier erfährst du, was gerade passiert.