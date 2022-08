Im EM-Halbfinale zeigten die Fußballerinnen genauso viel Einsatz wie die Männer. Doch sie verdienen weniger Geld. FOTO: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down Profi-Fußball Frauen möchten genauso viel Geld verdienen, wie die Männer Von dpa | 09.08.2022, 16:23 Uhr

Profi-Fußballer verdienen in Deutschland mehr Geld als Profi-Fußballerinnen. Das finden viele ungerecht, auch der Kanzler Olaf Scholz. Am Dienstag sprach er mit wichtigen Fußballvertretern darüber. Doch was sagen die Fußballerinnen dazu?