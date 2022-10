Marcel Franke spendete Stammzellen. Dabei wurde sein Blut stundenlang gefiltert, um diese speziellen Zellen zu gewinnen. Die Stammzellen sollen dann einem Menschen gegeben werden, der an Blutkrebs erkrankt ist. Dadurch wird er hoffentlich geheilt.

Spender und Empfänger müssen dafür gut zusammenpassen. Nicht jeder kann jedem Menschen Stammzellen spenden.

Das Training geht weiter

Durch die Spende war Marcel Franke einige Tage beschäftigt und sollte sich ausruhen. Nun will er sich wieder auf den Sport konzentrieren. „Ich habe am Montagmorgen das erste Mal wieder trainiert und hoffe am Mittwoch auf ein erfolgreiches Pokalspiel“, sagte er einem Fernsehsender. Sein Verein tritt dann gegen den SV Sandhausen an.