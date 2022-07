Die deutschen Fußballerinnen haben schon oft die Europameisterschaft gewonnen. Doch inzwischen sind die Gegnerinnen viel stärker geworden. Trotzdem will die Mannschaft in England den nächsten Titel.

Alle vier Jahre kämpfen Nationalmannschaften aus Europa um den EM-Titel. Das ist im Frauenfußball inzwischen genauso wie bei den Männern. Diesmal findet der Wettbewerb in England statt. Das Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich wird am Mittwochabend angepfiffen. Das Finale findet am 31. Juli statt.

Die Gegnerinnen

Richtig los geht die EM für Deutschland am Freitag. Dann steht das erste Gruppenspiel gegen Dänemark an. Am 12. Juli warten die starken Spanierinnen. Das letzte Gruppenspiel wird am 16. Juli gegen Finnland angepfiffen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe kommen eine Runde weiter. Im Viertelfinale könnte Deutschland auf das Team aus England treffen.

Die Favoritinnen

Die Gastgeberinnen haben in den heimischen Stadien einen Vorteil. Schließlich werden sie von den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern bejubelt. Die Engländerinnen wollen bei ihrer EM also um den Titel mitspielen.

Gilt als stärkste Spielerin bei der EM: Alexia Putellas Segura (links) im Freundschaftsspiel gegen Italien. Foto: Imago-Images/Independent Photo Agency Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die jüngste Europameisterschaft haben die Spielerinnen aus den Niederlanden gewonnen. Auch sie hatten damals einen Heimvorteil. Als die stärkste Mannschaft gelten aber die Spanierinnen um die derzeit wohl beste Spielerin der Welt: Alexia Putellas.