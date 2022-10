Die Mannschaft möchte eigentlich mit dem FC Bayern um die deutsche Meisterschaft kämpfen. Am Wochenende hatte Borussia Dortmund mit 2:3 gegen den 1. FC Köln verloren. Statt den ersten Platz zu erobern, rutschten die Dortmunder damit auf Platz vier herab.

„Wir werden wieder versuchen, unsere Lehren daraus zu ziehen“, sagte der enttäuschte Trainer Edin Terzic. Schon an diesem Mittwoch können die Dortmunder zeigen, dass sie es besser können.

Am Dienstag reisten sie für die Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) nach Spanien. Bei dem Turnier für die besten Vereine Europas trifft Dortmund auf den FC Sevilla. Schon am Samstag steht das nächste wichtige Spiel an. In der Bundesliga empfangen die Dortmunder den FC Bayern.