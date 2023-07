Die Männer hängen dann mit einem Seil an der Fassade herunter und schrubben die 1100 Fenster. „Ich genieße auch immer den Blick in den Hafen“, sagt Kletterer Marlon Dirchs. „Angst habe ich nicht“, erklärt er. „Aber Respekt sollte man haben.“



Denn so weit oben bekommt man schlechtes Wetter besonders stark zu spüren. Bei starkem Wind etwa halten sich die Männer mit Saugnäpfen am Glas fest, damit sie nicht hin und her schaukeln. Am liebsten möge er die Einsätze im Sommer, erklärt Herr Dirchs. „Im Schneetreiben ist die Arbeit nicht so schön.“