Einmal im Jahr veröffentlicht das Deutsche Kinderhilfswerk den Kinderreport. 2022 geht es um Generationsgerechtigkeit. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Für Kinder und die Zukunft entscheiden

Von dpa | 03.06.2022, 16:54 Uhr

Politikerinnen und Politiker werden in der Regel von Erwachsenen gewählt. Sie treffen dann Entscheidungen, die alle betreffen. Also auch Kinder! Aber denken sie dabei auch an die jungen Menschen?