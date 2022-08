In der Schule wird meist die Leistung der einzelnen Schülerinnen und Schüler bewertet. Aber wie gut schneiden eigentlich die verschiedenen Bundesländer ab, wenn es um das Thema Bildung geht?

Am Mittwoch wurde der Bildungsmonitor 2022 vorgestellt. Er vergleicht die Bundesländer miteinander. Dabei werden in verschiedenen Kategorien Punkte verteilt. Am Schluss gibt es eine Rangliste, die zeigt, wo es allgemein am besten läuft. Man erkennt aber auch, welches Bundesland sich verbessert hat oder wer zum Beispiel bei der Digitalisierung am besten abschneidet. Damit ist zum Beispiel schnelles Wlan gemeint und genügend internetfähige Geräte.

Und was sind die Ergebnisse? An der Spitze der Gesamtrangliste steht das Bundesland Sachsen, gefolgt von Bayern und Thüringen. Bremen landet hier zwar auf dem letzten Platz, steht dafür aber im Bereich Digitalisierung ganz oben. Dieser Bereich war ein Schwerpunkt in der diesjährigen Bewertung.