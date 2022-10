Entdeckst du die kleine Maus? Foto: Tendring District Council/PA Media/dpa up-down up-down Füttern verboten in England Eine Mäusefreundin muss Geldstrafe zahlen Von dpa | 12.10.2022, 15:03 Uhr | Update vor 1 Std.

Ziemlich putzig sehen sie ja aus, die Hausmäuse. Nur können sie auch ziemlich viel Ärger machen. Sie machen sich über die Lebensmittel in Küchen, Kellern und Speisekammern her. Eine Frau in England muss jetzt eine Strafe zahlen, weil sie Mäuse im Haus fütterte.