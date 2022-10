Maus Foto: Tendring District Council/PA Media/dpa up-down up-down Mäuseplage Füttern verboten Von dpa | 12.10.2022, 15:03 Uhr

Ziemlich putzig sehen sie ja aus, die Hausmäuse. Nur können sie auch ziemlich viel Ärger machen. Sie machen sich über die Lebensmittel in Küchen, Kellern und Speisekammern her. Sie knabbern Verpackungen an. Und in größerer Zahl machen sie auch viel Mäusedreck. Darum werden die kleinen Nagetiere meist als Schädlinge angesehen.