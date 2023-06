Landwirtschaft Foto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Treffen von Bauern Fürs Essen sorgen Von dpa | 28.06.2023, 15:38 Uhr

Wusstest du, dass zur Landwirtschaft lauter verschiedene Berufe gehören? Klar, da sind zuerst mal die Bauern und Bäuerinnen. Sie halten Tiere, pflanzen Getreide an und etwa Gemüse. Doch auch Arbeit in einer Gärtnerei zählt zur Landwirtschaft. Im Wald arbeiten Forstwirte, Winzer im Weinberg, Pferdewirte im Stall und Fischwirte am Teich.