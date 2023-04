Denn Frieden ist das Hauptthema dieser Ostermärsche. Entstanden sind sie schon vor ungefähr 60 Jahren. Viele Menschen hatten damals Angst vor einem neuen großen Krieg mit Atomwaffen. Die ersten Ostermärsche richteten sich dagegen, dass Länder immer mehr von diesen Waffen anschaffen.



An diesen Ostertagen war vor allem der Krieg in der Ukraine ein großes Thema bei den Ostermärschen in vielen Städten Deutschlands. Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten zum Beispiel, alles dafür zu tun, damit der Krieg schnell beendet wird. Wie das am besten gehen soll, darüber gehen die Meinungen jedoch auseinander.