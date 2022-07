Viele Werbezettel kommen vom Briefkasten direkt in den Müll. FOTO: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Für die Umwelt Weniger Werbung im Briefkasten Von dpa | 27.07.2022, 12:06 Uhr

Tomaten sind nächste Woche im Angebot. Solche und andere Infos stehen in den Werbeprospekten, die in Briefkästen landen. Aber häufig werden sie weggeschmissen. Was einige Geschäfte vorhaben, liest du hier.