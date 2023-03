Donald Trump Foto: Ron Johnson/AP/dpa up-down up-down Anklage gegen Donald Trump Früherer Präsident könnte vor Gericht kommen Von dpa | 31.03.2023, 15:32 Uhr

So lange er Präsident war, trug er eine Art unsichtbaren Schutzschirm. Donald Trump war so was wie unantastbar. Man könnte auch sagen, er konnte nicht so richtig Ärger kriegen.