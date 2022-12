Bärbel Bas Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Wählen Früher wählen dürfen Von dpa | 22.12.2022, 13:27 Uhr

Bis man in Deutschland bei der Bundestagswahl wählen darf, muss man lange warten. Denn mitmachen darf nur, wer volljährig ist. Das findet eine wichtige Politikerin zu spät. Sie meint: Man sollte nicht erst mit 18, sondern schon mit 16 wählen dürfen. Das geht bisher auch bei vielen Landtagswahlen in den Bundesländern oder bei Kommunalwahlen in den Städten.