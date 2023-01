All das zählt sie in ihrem neuen Lied auf und tanzt dazu fröhlich über eine Straße und in einem schicken Haus. „Flowers“ heißt der neue Song, den Miley Cyrus jetzt veröffentlichte. Auch ein neues Album hat die 30-Jährige angekündigt. Es soll darin vor allem um die amerikanische Stadt Los Angeles gehen, hieß es. Erscheinen soll das Album am 10. März.