Denn am Sonntag flog ein Frachter zur ISS. Der hatte reichlich Ladung für wissenschaftliche Experimente an Bord. Dazu gehören Tomatenpflanzen einer bestimmten Sorte. An dem Gemüse sollen die Astronauten zunächst erforschen, wie es im Weltall wächst. Die frischen Tomaten dürfen sie danach ernten und verputzen.