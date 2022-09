Fridays for Future wollen ein Klima-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro „für Klima und Sicherheit“. Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Kindernachricht des Tages Fridays for Future fordern mehr Geld für den Klimaschutz und | 14.09.2022, 08:00 Uhr Von Luka Marie Nehl dpa | 14.09.2022, 08:00 Uhr

Am 23. September ist wieder weltweiter Klimastreik. Gut eine Woche vorher hat Fridays for Future eine Forderung: Sie möchte, dass die Bundesregierung mehr Geld für den Klimaschutz einsetzt. Wie das Geld in der Klimakrise helfen kann, erfährst du hier.