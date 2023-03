Dazu gehört etwa der Serengeti Park in Hodenhagen, der am Wochenende aufmacht. Eine Sprecherin sagte: „Wir blicken optimistisch in die Saison.“ Besonders in den Ferienzeiten werden viele Besucherinnen und Besucher erwartet. Auch deshalb, weil einige Schulklassen die verpassten Ausflüge aus der Corona-Zeit nachholen.



Im Winter erneuern die Zoos und Parks häufig Zäune oder Gebäude. Oder sie nutzen die Ruhezeit zum Ausbau. Im Europa-Park Rust etwa soll es einen neuen Themenbereich über das kleine Land Liechtenstein geben. Der Wildpark Schwarze Berge baute an einer neuen Marderlandschaft.