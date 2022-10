Viele Familien wollten direkt in den Urlaub starten. An Flughäfen, bei der Bahn und auf den Straßen war deshalb mehr los als sonst. Fachleute rechnen damit, dass auch am Samstag mehr Menschen unterwegs sind.



Nicht für alle Kinder war der Freitag jedoch der Startschuss für die Ferien. In manchen Bundesländern bedeutete er das Ende der schulfreien Zeit. So müssen die Schülerinnen und Schüler etwa in Hamburg und Schleswig-Holstein am Montag wieder in der Schule sein.