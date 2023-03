Die letzte Schulglocke ertönt. Die Kinder fahren nach Hause. Dort wartet meist die Mutter. Sie kocht das Essen, hilft bei den Hausaufgaben und bringt die Kinder zum Sportverein. Väter machen das in Deutschland nicht ganz so oft.

Das bedeutet auch: Mütter können in dieser Zeit nicht in ihrem Job arbeiten. Sie arbeiten deswegen zum Beispiel häufig nur am Vormittag. So etwas nennt man Teilzeit. Studien zeigen: Etwa 66 von 100 Müttern mit Job sind in Deutschland in Teilzeit. Bei Vätern sind es nur 7 von 100. Sie haben eher einen Vollzeit-Job, arbeiten also den ganzen Tag.

Warum aber ist das so? Die Expertin Katharina Wrohlich sagt: „Über hunderte oder tausende von Jahren dachten wir Menschen, dass Frauen sich besser um Kinder kümmern können als Männer. Diese uralte Tradition ist ziemlich fest in unseren Köpfen verankert.“

Inzwischen weiß man: Auch Väter können sich toll um Kinder kümmern. „Es ist sogar für Kinder sehr förderlich, wenn beide Elternteile viel Zeit mit den Kindern verbringen“, sagt Frau Wrohlich.

Die alte Familien-Aufteilung bringt auch Probleme mit sich. Da Frauen in Teilzeit weniger verdienen, bekommen sie später weniger Rente. Dann sind sie öfters arm, wenn sie alt werden. Und noch etwas passiert laut Frau Wrohlich: „Viele Leute denken, Frauen können im Beruf gar nicht so erfolgreich sein. Also trauen sie ihnen manche Dinge nicht zu.“

Dabei zeigen Studien auch, dass viele Eltern sich eine andere Arbeitswelt wünschen. Sie wollen, dass Männer weniger im Job arbeiten und Frauen mehr. Damit das klappt, müssen sich ein paar Dinge ändern.

Fachfrau Anja Weusthoff erklärt: „Frauen verdienen häufig weniger als Männer.“ Auch deshalb entscheiden sich Familien häufig dafür, dass der Mann mehr arbeitet. Eine gleiche Bezahlung ist also wichtig. Frauen und Männer müssten außerdem freier wählen dürfen, wie viele Stunden sie im Job arbeiten möchten, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit.