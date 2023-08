Für einige Menschen gilt das aber nicht so. Für sie fühlt sich das Geschlecht falsch an, das für sie als Babys angenommen wurde. Es gibt da verschiedene Varianten. Eine ist zum Beispiel: Ein Mann empfindet sich als Frau. Eine andere etwa, dass jemand sich keinem Geschlecht zugehörig fühlt. Im Alltag kann das für diese Menschen unangenehm sein. Wer sich als Max fühlt, mag nicht immer als Marie angesprochen werden.



Ein neues Gesetz soll es nun einfach machen, seinen Namen und sein Geschlecht selbst festzulegen. Die Regierung hat dazu am Mittwoch einen Vorschlag gemacht. Dann soll es so funktionieren: Man geht zum Standesamt, also einer Behörde, und sagt dort, was im Personalausweis stehen soll.



Das soll auch für Kinder und Jugendliche möglich sein: jedoch nicht allein, sondern mit Hilfe ihrer Eltern.