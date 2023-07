Olaf Scholz Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Bundeskanzler Olaf Scholz Fragen vor dem Urlaub Von dpa | 14.07.2023, 13:16 Uhr | Update vor 1 Std.

Auch Leute mit wichtigen Ämtern sollen zwischendurch mal chillen dürfen. Bald geht es deshalb auch für den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in den Sommerurlaub. Davor beantwortete er am Freitag aber noch Fragen von Reporterinnen und Reportern in der Stadt Berlin. In der Fragerunde erzählte der Kanzler zum Beispiel, wie lang sein letzter Freibad-Besuch her ist: mehr als 40 Jahre!