Unglück in der Nordsee Frachter vor dem Untergang bewahren Von dpa | 26.07.2023, 15:53 Uhr

In der Nordsee brennt ein Schiff! Angefangen hat es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Am Tage konnte man dann Rauchwolken schon von Weitem sehen. Das Schiff liegt nur ungefähr 27 Kilometer vor der Insel Ameland. Sie gehört zum Nachbarland Niederlanden.