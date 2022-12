Kilimandscharo Foto: Ben Curtis/AP/dpa up-down up-down Internet auf dem Berg Fotos vom höchsten Punkt schicken Von dpa | 15.12.2022, 13:41 Uhr

Wir waren ganz oben! Um das zu beweisen, schießen Leute gerne Gipfelfotos. Diese Bilder schicken sie dann an Freunde oder laden sie etwa auf Instagram hoch. Manchmal muss man dafür warten, bis man wieder in einem Ort ist. Denn in den Bergen gibt es nicht überall Internet.