Der helle Fleck zeigt, wo in diesem Gehirn ein Tumor sitzt. Archivfoto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Forschung in Baden-Württemberg Eine Physikerin und ein Krebsforscher erhalten einen Preis Von dpa | 27.10.2022, 16:23 Uhr | Update vor 44 Min.

Das Bundesland Baden-Württemberg hat am Donnerstag einen Preis für besondere Arbeit verliehen: Und zwar an die Physikerin Anke-Susanne Müller und an den Krebsforscher Stefan Pfister. Mit dem Lob bekommen sie auch Geld für weitere Forschung.