Zugefrorene Seen im Winter Forscher unterscheiden schwarzes Eis und weißes Eis Von dpa | 27.11.2022, 11:13 Uhr

Wusstest du, dass Fachleute zwischen weißem und schwarzem Eis unterscheiden? Das tun sie zum Beispiel auf einem See. Der Unterschied ist sogar ziemlich wichtig, wenn man mit Schlittschuhen aufs Eis will. Was auch der Klimawandel damit zu tun hat, liest du hier.