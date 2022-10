Max Verstappen kommt aus den Niederlanden und ist gerade 25 Jahre alt geworden. An seiner erfolgreichen Saison änderte der siebte Platz am Sonntag aber nichts. Denn es steht so gut wie fest: Schon bald darf sich Max Verstappen über den nächsten Weltmeister-Titel freuen.

In der Gesamt-Tabelle hat Max Verstappen mehr als hundert Punkte Vorsprung. Schwer vorstellbar, dass seine Verfolger das in den letzten Rennen noch aufholen. Die nächste Chance hat Max Verstappen am nächsten Wochenende beim Rennen in Japan. Das Land liegt in Asien. Hier könnte sich Max Verstappen seinen zweiten Weltmeister-Titel sichern.