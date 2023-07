Der Jamuna hat nicht nur rund um den Taj Mahal, sondern auch in anderen Gegenden große Gebiete überflutet. Das liegt an teilweise besonders heftigen Monsun-Regenfällen. Derzeit befindet sich Indien in der Regenzeit. In diesem Jahr fiel in Gebieten in den Bergen, aus denen der Jamuna sein Wasser bekommt, mehr Regen als sonst.