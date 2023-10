Dunkles Wasser im Fluss Ruki Schwarzer Fluss in Afrika: „Eigentlich ein Dschungel-Tee“ Von dpa | 20.10.2023, 09:05 Uhr Der Fluss Ruki sieht schwarz aus, weil darin viele tote Pflanzenreste schwimmen. Foto: Matti Barthe/ETH Zürich/dpa up-down up-down

Das Wasser in Flüssen in Deutschland sieht oft dunkelblau oder braun, grau aus. In Afrika gibt es einen schwarzen Fluss. Wo die Farbe herkommt.