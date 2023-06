An der Übung waren 25 Länder beteiligt. Denn zusammen mit anderen Ländern ist Deutschland Teil der Nato. Das ist ein Militärbündnis. Sollte Deutschland oder ein anderes Nato-Land angegriffen werden, helfen die anderen Mitglieder bei der Verteidigung.



„Wenn am Ende eine wesentliche Erkenntnis da war, dann war es die Erkenntnis, dass wir einsatzbereit sind“, fasste ein Leiter der Luftwaffe am Freitag zusammen. Solche Übungen sollten auch in Zukunft immer wieder stattfinden, forderte eine Politikerin.