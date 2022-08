Ist zum Beispiel ein Vater aus einem Kriegsland nach Deutschland geflohen und als Flüchtling anerkannt, darf er die Familie nachholen. FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Kindernachricht des Tages Flüchtlinge dürfen Familie nun auch nach Deutschland holen Von dpa | 01.08.2022, 16:17 Uhr

Ein Vater lebt in einem Land, die Tochter in einem ganz anderen Land. So etwas gibt es. Ein Beispiel dafür ist: Jemand ist aus Syrien nach Deutschland geflohen. Nicht immer gelingt der ganzen Familie zusammen die Flucht aus dem Kriegsland. Es macht sich zum Beispiel nur der Vater auf den Weg.