Krieg in der Ukraine Flüchten vor Kälte und Krieg Von dpa | 04.01.2023, 15:14 Uhr

Fast acht Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind wegen des Kriegs in ihrer Heimat in andere Länder geflohen. Mehr als sechs Millionen weitere Menschen zogen innerhalb der Ukraine in andere Gebiete. Es leben also schon jetzt sehr viele Menschen an anderen Orten als ihrem gewohnten Zuhause. Fachleute schätzen jedoch, dass es in diesem Winter noch mehr werden.