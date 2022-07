Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, möchte, dass die Menschen die Region Donbass verlassen. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa FOTO: Efrem Lukatsky up-down up-down Krieg Flüchten oder im Osten der Ukraine bleiben? Von dpa | 31.07.2022, 15:13 Uhr

Sehr viele Menschen in der Ukraine sind vor dem Krieg geflüchtet. Doch in manchen Gegenden bleiben die Leute, obwohl es gefährlich ist. Der Präsident der Ukraine will sie jetzt dazu bringen, zu gehen.