Die Antwort: Nein. Die Auswirkungen der Erdbewegung auf so einen Wirbel sind viel zu klein, als dass dadurch die Drehrichtung bestimmt würde. Wo das hingegen wirklich der Fall ist, ist etwa bei großen tropischen Wirbelstürmen. In einer Badewanne oder einem anderen großen Becken, spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Dabei kann das Wasser im gleichen Becken auch in unterschiedliche Richtungen abfließen!

Um das Verhalten von Wasser zu verstehen, muss man sich mit Physik auskennen. Ulrich Schreiber von der Technischen Universität München weiß Bescheid. Er sagt: Für so einen Wasserwirbel ist zum Beispiel wichtig, wie das Wasser in das Becken oder die Wanne hineingeflossen ist. Diese Strömungen bestimmen mit, wie sich später der Strudel bildet.

Denn: Auch wenn das Wasser nach einiger Zeit ruhig aussieht, bewegt es sich noch! Wer das mal sehen will, kann zum Beispiel etwas Kaffeepulver auf so eine Wasserfläche streuen. Oder man setzt ein kleines Papierboot darauf. So sieht man gut, dass das Wasser ständig in Bewegung ist. Wer dann darin herumrührt, kann sogar mitbestimmen, wie herum das Wasser am Ende abfließt.

Außerdem ist laut Professor Ulrich Schreiber wichtig, wie das Gefäß geformt ist, also das Waschbecken oder die Wanne. Je nach Neigung der Seiten und des Bodens wird auch dadurch der Strudel mit beeinflusst.