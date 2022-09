Doch warum gab es so wenig Sauerstoff im Wasser? Eine Erklärung ist: Weil weniger Wasser als üblich in der Elbe war, ist der Fluss langsamer geflossen. So konnten Algen besser wachsen. Die wurden dann von vielen kleinen Lebewesen verspeist. Und die verbrauchen jede Menge Sauerstoff.



Fachleute können den Gehalt des Sauerstoffes im Wasser messen. Ein Experte vom Naturschutzbund Nabu sagte, die Situation für die Fische sei nicht mehr so extrem, aber auch noch nicht gut.