Steffi Lemke, Bundesumweltministerin, informiert sich über die Umweltkatastrophe an der Oder. Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Fisch-Sterben in der Oder Umweltministerin Steffi Lemke will Flüsse besser schützen Von dpa | 27.09.2022, 12:54 Uhr | Update vor 1 Std.

Tote Fische ohne Ende: In dem Fluss Oder ist es Ende August zu einer Katastrophe gekommen. Warum genau so viele Fische auf einmal gestorben sind, haben Fachleute aus Deutschland und Polen untersucht. Der Fluss bildet teilweise die Grenze zwischen den beiden Ländern. Später fließt er in die Ostsee.