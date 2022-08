Elektronikerin, Verkäufer und Bankkauffrau: Wer in diesen Berufen und vielen mehr arbeiten will, braucht eine Ausbildung. Die dauert meist drei Jahre, manchmal nur zwei.

Gerade finden viele Firmen aber einfach keine jungen Leute, die eine Ausbildung bei ihnen machen wollen. Manche Firmen haben keine einzige Bewerbung für ihre Ausbildungsplätze. Noch nie sind so viele Stellen unbesetzt geblieben, berichteten Fachleute am Donnerstag. „Die Bewerbersituation spitzt sich zu“, sagte ein Experte.

Ein Grund für die Probleme ist Corona. Es sind zum Beispiel Messen ausgefallen, auf sich denen Ausbildungsbetriebe vorstellen. Auch Praktika, in denen Interessierte in den Beruf reinschnuppern, konnten nicht stattfinden. Außerdem bekommen die Menschen in Deutschland weniger Kinder als früher. Also gibt es dann auch weniger junge Leute, die sich auf solche Stellen bewerben könnten und später die Arbeit gut ausgebildet machen.