Warnung vor Mutproben Finger weg von extrem scharfen Chips Von dpa | 08.09.2023, 16:33 Uhr | Update vor 1 Std. Chilis Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down

Achtung, nicht essen! So eine Warnung haben Fachleute am Freitag herausgegeben. Sie meinen damit: Lasst besser die Finger von extrem scharfen Maistortilla-Chips. Die essen gerade manche Menschen in Videos in den sozialen Netzwerken. Sie machen daraus sogar Mutproben und nennen das die „Hot Chip Challenge“. Denn die Tortilla-Chips aus den Videos sind mit einer extrem scharfen Chilisorte gewürzt.