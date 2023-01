Am Montag wurde der neue Film „Ein Mann namens Otto“ in der Stadt New York gezeigt. Eine der Rollen darin wird von der Katze Smeagol gespielt. Der Hauptdarsteller Tom Hanks nahm die Katze deswegen mit zum Foto-Termin. Beide trugen einen weißen Kragen und eine dunkle Krawatte.



Der Film handelt von einem missmutigen Mann, der keine Freude mehr am Leben hat. Das ändert sich, als eine neue Familie nebenan einzieht. Und ihm eine Katze zuläuft: Smeagol. Der Film kommt am 2. Februar in die deutschen Kinos.