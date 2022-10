Dank einer Schulklasse konnten hier ein Mann und sein Hund gerettet werden. Foto: Paul Zinken/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Feuerwehreinsatz in Berlin Schülerinnen holen rechtzeitig Hilfe für Mann im Fluss Von dpa | 28.10.2022, 16:06 Uhr | Update vor 20 Min.

Zum Glück waren die drei Schülerinnen so aufmerksam: Sie hörten in der Nacht zum Freitag Hilferufe von einem Mann. Da waren sie gerade in der Stadt Berlin mit ihrer Schulklasse unterwegs.