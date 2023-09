Immer sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen bei dem Wettkampf an einem Seil, das an dem Fahrzeug befestigt war. 30 Meter mussten sie schaffen. „Die besten Teams schaffen die Strecke in 16 bis 17 Sekunden“, sagte einer der Organisatoren.



Mitgemacht haben nicht nur Feuerwehrleute. Auch andere Vereine gingen an den Start. Die Gewinnerinnen und Gewinner bekamen Geld für ihren Verein.